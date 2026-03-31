Ｆ１引退の意向を明らかにしたレッドブルのマックス・フェルスタッペン（２８）が、ＧＴ３のメルセデスが行った極秘テストに参加して注目を集めている。フェルスタッペンは日本グランプリ（ＧＰ）後、英放送局「ＢＢＣ」に今季限りで引退する意向を表明。その後の進路について「他にも情熱を注いでいるプロジェクトがたくさんある。ＧＴ３レースもその一つ。自分でレースをするだけでなく、チームを率いることも」などと選択肢