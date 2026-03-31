【モデルプレス＝2026/03/31】2026年3月31日、年度末を迎え芸能界では多くのタレントが所属事務所から旅立つことを発表し、新たなスタートを切った。ここでは、同日に所属事務所から退所することを発表した人をまとめる。【写真】41歳速水もこみち、直筆美文字で退所発表◆貫地谷しほり女優の貫地谷しほりは、自身のInstagramで所属事務所「ABP inc.」を退所し、独立することを発表。「本日2026年3月31日をもって所属事務所 ABP in