ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１２回「小谷城の再会」が２９日に放送された。終盤、秀吉（池松壮亮）秀長（仲野太賀）が戻った岐阜の木下家は家族が増えており、姉とも（宮澤エマ）・弥助（上川周作）夫妻には息子万丸、小吉が誕生しており、秀吉が大喜びした。万丸は、秀長没後に豊臣最大の悲劇となる関白秀次。寧々（＝北政所、浜辺美波）の妹やや（増井湖々）は、後に豊臣五奉行となる浅野長吉（＝浅野長政、大地伸