「一般戦」（３１日、宮島）今年度最後の開催となった６日間シリーズは、下寺秀和（３３）＝広島・１１２期・Ａ１＝が完璧な逃げで制覇。地元・宮島では１２回目の優出にして初Ｖ。通算では昨年５月平和島以来となる、７回目の優勝を飾った。２着には追い上げた山本景士郎（広島）が続き、地元勢でワンツーフィニッシュ。デビュー初優出の村松将平（静岡）は３着でゴールした。強風の予報が出ていた最終日は１Ｒから安定板を