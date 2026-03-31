「中日−巨人」（３１日、バンテリンドーム）車いすテニス男子で２４年パラリンピック・パリ大会金メダルを獲得し、昨年の全米オープンを制して１０代での障害ゴールデンスラムを達成した小田凱人が、始球式を務めた。背番号１の「ＴＯＫＩＴＯ」の白ユニホームに青の中日キャップ姿で登場。車いすでマウンドの前に位置すると、左腕から投球。速球を披露すると場内から大きな拍手が送られた。小田は両手を上げて歓声に応えた