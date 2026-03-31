ロサンゼルスオリンピック組織委員会は現地時間3月30日、2028年ロサンゼルスオリンピックのチケットが4月9日から一般販売されることを発表しました。同委員会が発表したチケット購入の手配によると、3月31日から4月7日までに、チケット抽選登録を完了したユーザーは順次、電子メールによる通知を受信します。そのうち、条件を満たすロサンゼルスとオクラホマシティー地区の住民は、3月31日から4月4日にかけて順次予約購入の通知を