俳優の吉川愛が自身のInstagramを更新し、映画『鬼の花嫁』の舞台挨拶に出席した際の写真を多数公開した。 参考：永瀬廉と吉川愛の魅力を池田千尋監督が語る『鬼の花嫁』メイキング写真公開 吉川は「映画「鬼の花嫁」舞台挨拶ありがとうございました」と感謝の言葉を綴り、ブラックドレス姿の写真を大量にアップ。深いスリットが入り背中が大きく開いたデザインに、赤いベルベットのロンググローブとクリスタルをあ