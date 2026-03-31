スウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー「イケア」は、4月1日（水）から、『ポケットモンスター』の新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とタッグを組んだスペシャル企画の実施を決定した。【写真】カビゴンとゆったりくつろげるルームセットもかわいい！■カビゴンイメージも今回開催されるのは、『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内に、クラウド島「IKEAアイランド」が登場し、「イケア」のデザイナーが手掛けた“ポケモンを