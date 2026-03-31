夫婦喧嘩の末に同居する夫を包丁で刺し、殺害しようとしたとして、千葉中央署は30日、殺人未遂の疑いで自称パートの黒川まみ容疑者（27）を逮捕した。刺された夫の黒川真稀さん（28）は搬送先の病院で死亡が確認された。まみ容疑者はこれまでの調べに対して、「間違いない」と認め、「生活費をめぐる口論になった。また、以前から育児を手伝ってくれないから不満が溜まっていた」と話しているという。 〈画像〉「仲よさそう