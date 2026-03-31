寄付金名目で賄賂を受け取ったとして逮捕・起訴された東京大学医学部の准教授について、東京大学は研究費を私的に流用したとして懲戒解雇したと発表しました。東京大学によりますと､30日付けで懲戒解雇処分となったのは医学部准教授の松原全宏（まつばら・たけひろ）被告です。発表によりますと、松原被告は2018年9月1日から2025年5月1日までの間、39回にわたり、研究に使わない物品の購入代金を大学に申請するなどし、合わせてお