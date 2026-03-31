自転車の軽微な交通違反に対し、16歳以上を対象に反則金を納めれば刑事罰を免れ前科もつかない「青切符」の運用が4月1日から始まります。これまで自転車の違反にはすべて「赤切符」が交付されていて、刑事手続きに移行し、起訴された場合には裁判を受け、前科がつくなどしていました。ただ刑事手続きは時間がかかるうえ、最終的に不起訴となる場合は違反者への責任追及が不十分だという指摘もありました。「青切符」の導入でより効