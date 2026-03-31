◇プロ野球セ・リーグ 阪神-DeNA(31日、京セラドーム)阪神が初回に佐藤輝明選手の2塁打で先制に成功しました。この日の相手先発は昨季まで阪神に所属していたデュプランティエ投手。先頭の近本光司選手がセンター前ヒットで出塁すると、中野拓夢選手が送りバントで1死2塁のチャンスを作ります。続く森下翔太選手は空振り三振となりますが、4番・佐藤輝明選手がフルカウントから156キロのストレートをとらえ、右中間を襲うタイムリ