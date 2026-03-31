京都大は31日、京大病院や大学院理学研究科などで、論文の改ざんや捏造があったとして、計3件の論文不正を認定したと発表した。3件についてそれぞれ学内外の有識者で構成する調査委員会で審査し認定した。いずれも、論文撤回などの対応を求めるとしている。不正が認定されたのは京大病院の広田喜一元准教授の論文など。京大によると、2011年から16年にかけて学術誌に掲載された広田氏の論文3本について、図表計5点に改ざんがあ