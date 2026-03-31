「阪神−ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）阪神のホーム開幕戦・開幕セレモニーで歌手の小柳ゆきが国歌独唱を行った。ホーム開幕戦での大役を終え、「大変うれしく、光栄に思っています」と笑顔を見せた。小柳自身、異例ともいえるイヤモニを外しての歌唱を行った。「国歌というものを歌うこと自体が非常に緊張することなのですが、スタジアムの響きが気持ちが良いのでイヤモニをしてリハーサルをしていたのですが、