演歌歌手水森かおり（52）が31日、神奈川・小田原のショッピングモール「ダイナシティ」で、この日発売の新曲「恋の終わりの名古屋にひとり」の発売記念イベントを行った。「今日はあいにくの雨で、ちょっと寒いですけれど、たくさんの皆さまにお集まりいただきましてありがとうございます。久しぶりにこの場所に帰ってくることができて、歌を聴いていただける喜びをかみしめて歌わせていただきます」と笑顔であいさつ。桂由美氏デ