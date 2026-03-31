スウェーデン発のロックバンド Smash Into Piecesが、13年ぶりとなる来日公演を7月9日に東京 duo MUSIC EXCHANGEにて開催する。 （関連：藤井 風、YOASOBI、Vaundy、あいみょん……“CMソング”として輝きを増す過去の楽曲たち） 本公演のチケットは、4月5日までオフィシャル先行が受付中。4月11日より一般販売が開始となる。 なおSmash Into Piecesは、9作目となるアルバム『ARMAHEAVEN』を2025年10月にリリӦ