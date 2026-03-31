プロ野球のファーム・リーグは31日、交流戦の巨人―ロッテ戦（ジャイアンツタウン）、中日―阪神戦（ナゴヤ）、オリックス―DeNA（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）の3試合が雨天中止。残り4試合が行われた。広島―楽天のファーム交流戦（由宇）は広島が延長10回に4―3でサヨナラ勝ち。延長10回1死で末包がサヨナラの中犠飛を放った。末包は8回の1号ソロなど2安打2打点、育成選手のロベルトが2安打。先発・佐藤柳は8回5安