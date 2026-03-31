◇全国高校選抜ラグビー大会決勝東福岡33―22桐蔭学園（2026年3月31日埼玉・熊谷ラグビー場）決勝が行われ、昨年3位の東福岡が、昨年優勝の桐蔭学園（神奈川）を33―22（前半28―17）で破って5年ぶり7度目の優勝を果たした。東福岡は前半2分、敵陣左ラインアウトから展開してSO川添丈（2年）が先制トライ。その後トライとペナルティーゴールを1本ずつ与えて7―10で迎えた同9分、FL吉川元基主将（2年）が逆転トライを決め