お笑いコンビ「キングコング」西野亮廣（45）が、30日深夜放送のJFN系「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演し、幼少時代について語った。4人きょうだいの次男。「家があまり裕福じゃなかったので、何か欲しいものがあったら、作るしかなかったんですよ。絵を描いて気持ちをごまかすとか。おもちゃも結局作るしかなかったんで、工作をやるとか」と振り返った。また「子供一人一人の面倒を見るのも大変じゃないです