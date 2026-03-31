【ワシントン＝阿部真司】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは３０日、トランプ米大統領がホルムズ海峡について、事実上の封鎖がこのまま続いても、対イラン軍事作戦を完了させる用意があると側近に伝えたと報じた。これまで要求していた海峡の即時開放に固執せず、早期の戦闘終結を優先する意向に傾いているとみられる。報道によると、トランプ氏は米軍が海峡を軍事力で制圧しようとすればイランが抵抗し、当初４〜６週間