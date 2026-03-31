ミュージシャンの坂本美雨が3月29日、Xを更新。《誰のせいでこうなったと思ってるのか。意図的に石油を止めておいて、市民の『覚悟』が必要だと…?》と、政治への不満を表明した。米国とイスラエルの攻撃により、イランがホルムズ海峡を封鎖。この中東情勢を踏まえ、自民党・山本順三参院議員が3月29日のNHK『日曜討論』で「国民の覚悟と言ったらおかしいが、（ガソリンの）供給量が減ってくるので、その分、需要を少し削る意