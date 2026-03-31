恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、5月1日20時よりPrime Videoで独占配信されることが決定した。新バチェロレッテには、シリーズ最年少で、トリリンガルのモデル・インフルエンサーとしてグローバルに活躍する平松里菜が選ばれた。【動画】4代目バチェロレッテ発表！シリーズ最年少のトリリンガルモデル＆インフルエンサー『バチェロレッテ・ジャパン』は、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・