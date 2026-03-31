グラビアアイドルの三田悠貴が、31日までにInstagramを更新。タイトなニット姿を公開すると、ファンから称賛の声が集まった。【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」“大胆な”水着グラビアも（14枚）普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを公開している三田。今回は「名古屋いったり撮影だったりロケして打ち合わせ行ってパパ東京会いにきてくれたりと色々過ごしてたら3月おわっちゃうじゃん」と