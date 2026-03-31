個人勢VTuber・しぐれういさんが、31日までに自身のチャンネルを更新。29日に行われた「ホロライブ」所属VTuber・大空スバルさんの7周年記念ライブの感想を語った。【動画】“愛娘”の晴れ舞台の感想を熱く語るういさん（3：22ごろ）ういさんはプロのイラストレーターとしても活動しているVTuberで、スバルさんのイラストを手掛けた“生みの親”でもある。スバルさんのライブを見届けた彼女は『ぽこ あ ポケモン』実況前に思わ