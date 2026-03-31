バンダイは、「ずっと×2なかよしケータイ サンリオキャラクターズ」(各6,930円)を4月11日に発売する。本体デザインは、ハローキティ、シナモロール、クロミの3種類。4月11日発売「ずっと×2なかよしケータイ サンリオキャラクターズ」(各6,930円)「ずっと×2なかよしケータイ サンリオキャラクターズ」は、総勢70のサンリオキャラクターズが登場するガラケーモチーフの液晶アイテム。お世話キャラのご機嫌度で、アンテナがバリ3に