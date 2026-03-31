ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体で銅メダルの高梨沙羅（２９＝クラレ）が３１日、来季に向けて現役続行を明言した。Ｗ杯女子個人最終戦（２８日、スロベニア・プラニツァ）を１１位で終え、この日に羽田空港に帰国。「来年も続けさせていただけたらと思います。４年後の五輪？ちょっとまだ遠すぎて考えられない部分はある。ここ数年で表彰台に上がれていないので、この１年でしっかり克服できる