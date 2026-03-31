秦 基博が、デビュー20周年を記念して開催するライブイベント＜Hata Motohiro 20th Anniversary GREEN MIND EXPO＞のゲストアーティストを発表した。5月4日の東京公演にレキシが出演することはすでに発表されていたが、今回、4月30日の大阪公演に土岐麻子の出演が決定した。本イベント＜GREEN MIND EXPO＞は、秦のアコースティックライブシリーズ＜GREEN MIND＞と、縁あるアーティストとの共演を生んできた＜HATA EXPO＞を融合させ