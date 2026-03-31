Mrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』のレギュラー放送が、TBS系にて4月6日20時55分からスタート。初回のゲストアーティストに郷ひろみが登場し、「GOLDFINGER’99」をコラボ歌唱する。【写真】「GOLDFINGER'99」を歌う郷ひろみ本番組は、Mrs. GREEN APPLEがグループでMCを務め、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティー。アーティストとの名曲コラボはもちろん、ミセスがテレビを通じて