ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#9が29日放送。#9では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、15歳で出産し、現在7歳の娘を育てながら助産師を目指す23歳の看護学生シングルマザー・ミクモさんに密着した。【写真】38歳で“孫”が生まれた元シンママこの番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実