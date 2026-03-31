ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#9が29日放送。#9のスタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」には、元AKB48メンバーで1児の母であるタレント・板野友美が登場。「令和のママ友マウント」をテーマにトークが展開された。【写真】板野友美、そっくり4歳娘の“顔出し”ショット家族ショットも（7枚）この番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋