女優の杏が3月31日、都内で行われた『連続ドラマW BLOOD＆SWEAT』完成報告会に、フィンランドの国民的俳優のヤスペル・ペーコネン、ダニエル・トイヴォネン監督、タンヤ・ヤースケライネン駐日フィンランド大使とともに出席。家族で滞在したフィンランドでの暮らしを振り返った。【写真】フィンランドの国⺠的俳優ヤスペル・ペーコネンと並ぶ杏WOWOW×AX‐ON×ICS（フィンランド）共同製作の本作は、2022年にハリウッド