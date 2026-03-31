3月30日に放送された特番『FNS新ドラマ大集合！国民が熱狂した伝説ドラマ名場面81連発！国民的ヒットの祭典』（フジテレビ系）で、MCを務めた麒麟・川島明（47）の“ある考察”が思わぬ展開を見せ、ネット上で話題となっている。同番組は、90年代のトレンディ作品から近年の話題作まで、フジテレビの名作ドラマを一挙に振り返る特番。2024年末と2025年末にも放送され、人気を博した。今回はドラマ好き300人が選んだ、記憶に残るシ