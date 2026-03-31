ニトリは、スマートフォンやスマートスピーカーによる操作に対応した「電動ロールスクリーン」と「電動カーテンレール」を、2026年3月上旬より一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売開始しました。 「電動ロールスクリーン」 「電動カーテンレール」 記事のポイント カーテンやロールスクリーンをスマート化することで、離れた場所から開け閉めできるほか、タイマー機能を使って自動化することも可能。毎日のカー