全国ツアー＜This is ACIDMAN 2025＞のファイナルとして、10月26日に開催された7年ぶり7度目となる日本武道館公演を余すところなく収録したACIDMANの最新ライブBlu-ray『This is ACIDMAN 2025 in 日本武道館』が4月1日にリリースされる。もちろん、その一番の見どころは約3時間におよんだ日本武道館公演の全20曲には違いない。しかし、そこに3月から8ヵ月かけて、全国10ヵ所を回った＜This is ACIDMAN 2025＞のツアードキュメンタ