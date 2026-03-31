WHITE ASHが再始動を果たし、ライブ活動を行うことを発表した。のび太(Vo./Gt.)、山さん(G)、彩(B)、剛(Dr)の4人からなるロックバンドWHITE ASHは、2017年3月31日に解散。そして解散から約9年、再始動一発目のライブが8月9日、東京・新宿LOFTにて開催される。ワンマンライブ＜GO BACK TO WHITE＞と題した公演は、サポートドラマーとしてHAZE/大宮洋介を迎えて行われるとのことだ。チケットのイープラス プレオーダー受付は4月4日10