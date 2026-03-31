アメリカ・イスラエル軍によるイラン攻撃でホルムズ海峡が封鎖されていることについて、2026年3月31日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）でコメンテーターの玉川徹さんは「イランと個別に交渉して通してもらうようにすべきだ」と主張した。フーシ派幹部は「米国の利益に直結しない限り（日本が）標的となることはない」1か月近くのホルムズ海峡の封鎖で、日本の国民生活に影響が出始めている。ホルムズ海峡に代わ