俳優のロブ・シュナイダーが、米国での徴兵制復活を訴えた。映画「デュース・ビガロウ、激安ジゴロ!?」で知られるロブは自身は軍務経験がないものの、イランを巡る現在の緊張を背景に、米国市民として享受する「比類なき自由と機会」には相応の責任が伴うと主張している。 【写真】19歳の時にスウェーデンの徴兵制に登録した俳優 シュナイダーはX(旧ツイッター)で、「我々は再び、神の下にひ