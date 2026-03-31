閉校する千屋小学校を訪れた卒業生 児童の減少により岡山県新見市の2つの小学校が近くの小学校に統合されます。閉校にあたり、卒業生らが別れを惜しみました。 2026年3月で閉校する新見市の千屋小学校では、最後の日曜日となる29日午前、学校が開放されました。 （卒業生）「これ父ちゃん。（将来の夢）ボクサーだって」「（学校に来るのは）もう30年ぶりぐらい。もうこっちに住んでないので、岡山市内の方な