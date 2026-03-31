39度以上の高熱や発疹などが出るはしか。ことしに入り確認された感染者数は152人で、去年の同じ時期と比べて3倍以上にのぼっています。流行の原因などについて、呼吸器内科の医師に聞きました。──まず、はしかに感染するとどのような症状が出るのでしょうか。東京歯科大学市川総合病院 呼吸器内科 寺嶋毅医師「発熱、鼻水、目の充血などがあり、数日経過してから、発疹や口の中の粘膜に白い斑点がでます。重症化すると「肺炎」「