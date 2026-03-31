イスラエルの国会は30日、テロ攻撃などでイスラエル人を殺害するなどしたパレスチナ人に死刑を科す法案を可決しました。事実上、パレスチナ人だけに死刑を適用するものだと批判の声が上がっています。法案は、イスラエル国家を否定するテロ攻撃でイスラエル人を殺害し軍事法廷などで有罪判決を受けたパレスチナ系住民に原則として死刑を科すものです。90日以内に絞首刑を執行するとしています。ヨルダン川西岸でユダヤ系住民による