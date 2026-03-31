レンタルビデオ店からスマートフォンなどおよそ270万円相当を盗んだとして、22歳の男ら4人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者（会話をする様子も）三浦祐太容疑者（22）ら4人は去年11月、埼玉県鶴ヶ島市と群馬県伊勢崎市のレンタルビデオ店2店舗から、スマホ19台などおよそ270万円相当を盗んだなどの疑いがもたれています。警察によりますと、三浦容疑者らはSNSで高額報酬をうたう投稿から闇バイトに応募し、秘匿性