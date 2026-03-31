大阪地検の元検事正に性的暴行を受けたと訴える検察官の女性が、法務省の前で抗議活動を行いました。「第三者委員会を設置してください！正しい検察でいてください！」きょう、法務省の前で抗議活動を行ったのは、大阪地検の検察官の女性と支援者らおよそ20人です。女性は、準強制性交の罪に問われている大阪地検の元検事正・北川健太郎被告（66）からの性的暴行被害を訴えていて、現在休職中です。女性らはこの事件に関する第三者