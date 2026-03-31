きょうもさくらが開花、満開ラッシュとなりました。仙台、新潟、長野で開花し、福井、奈良、松江、鳥取、岡山、高知で満開になりました。【CGでみる】31日（火）〜2日（木）までの1時間ごとの降水の予想シミュレーション「花開いて風雨多し」という言葉は中国の唐の時代の詩人が詠んだものです。いつの時代も花の季節と雨はセットなんです。きょうも東日本と西日本で雨、風が強まりましたが、新年度スタートのあすも雨になり、関東