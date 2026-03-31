「日本ハム−ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）北山亘基投手が先発する４月１日のロッテ戦（エスコン）に向けた意気込みを語った。「個人的には明日から始まるということで気持ちも引き締まる。明日の試合でしっかり結果を出せるようにやっていきたい」と気合をにじませた。日本代表として出場したＷＢＣから帰国後、オープン戦登板は１度。昨年、新庄監督から指名された開幕２戦目先発の予定は変更となった。それも「