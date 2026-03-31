NTTが提供してきた店舗や企業の電話帳＝タウンページと電話番号を調べる「104」のサービスが、31日で終了します。スマートフォンの普及などに伴ったもので130年以上の歴史に終止符を打ちます。NTT東日本・西日本による電話帳の発行と電話番号の案内サービスは、1890年に始まりました。1983年に職種ごとに企業などを調べられる「タウンページ」が誕生しましたが、その後スマートフォンの普及な