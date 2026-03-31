白石市内の3.1kmを拡幅国土交通省東北地方整備局は2026年3月24日、仙台市内で社会資本整備審議会道路分科会東北地方小委員会を開催。国道4号「白石南拡幅」の新規採択時評価を行い、2026年度の新規事業化を妥当としました。【地図】国道4号「白石南拡幅」の位置を見る国道4号は、東京から福島・宮城・岩手などを経由して青森に至る幹線道路です。このうち白石南拡幅は、2車線で整備されている宮城県白石市の斎川から大平森合ま