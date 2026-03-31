きょう3月31日は2025年度の最終日です。慣れ親しんだ職場に別れを告げた人もいるのではないでしょうか。県庁では県職員の退職辞令交付式が行われ、出席者が後輩たちに県民生活を守り続ける思いを託しました。長年の務めに幕を引く節目の日。県職員の退職者は73人で、このうち辞令交付式には1年の定年延長を終えた職員と、60歳を迎えて退職する15人が出席しました。「辞令を交付します」入庁から現在に至るまではバブル景気のピ