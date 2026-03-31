JR西日本は、山陽新幹線のホームで安全確認を向上させるため、駅係員が直射日光を防ぐサングラスの着用を試験的に導入しました。 【写真を見る】山陽新幹線ホーム駅係員がサングラスの着用を試験的に導入警告ランプや乗客の監視モニターなどの視認性確保【岡山】 直射日光を遮るサングラスを着用した駅係員です。JR西日本岡山支社が定例記者会見で公開しました。JR岡山駅の新幹線ホームの外側には高