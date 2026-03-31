コトブキヤは『OSHI WORKS』シリーズよりロックマン11に登場するキャラクターのスケールフィギュアが順次発売される。 【画像あり】4体で並べて展示したくなる！商品外観（画像多数） 今回発売されるのは、ロックマン、ロール、Dr.ワイリー＆Dr.ライトの3商品、4キャラクターだ。現在予約受付中で、ロックマンが9月、ロールが10月、Dr.ワイリー＆Dr.ライトが11月に発売を