北中米ワールドカップのアジア最終予選で猛威を振るった攻撃的ウイングバックが、強豪イングランド代表とのアウェーゲームでも通用するのか。“聖地”ウェンブリー・スタジアムでの一戦、おそらく日本代表は３-４-２-１システムのシャドーとウイングバックに堂安律、伊東純也、三笘薫、中村敬斗を起用するだろう。この攻撃的人選が強豪国に通用するのか。ただ、この布陣が機能するかは単純に個の能力だけでは決まらない。